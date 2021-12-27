Tribünlerden maç boyunca tepki

Taraftarlar; “Formayı çıkarın çıplak oynayın”, “Söylesene Ali başkan, bu ne biçim Fenerbahçe”, “Ali Koç istifa”, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan” tezahüratları yaptı
Fenerbahçe Kulübü'nden gündüz saatlerinde yapılan sağduyu açıklamasına rağmen tribünlerde futbolcular ve yönetime tepki vardı. Maç öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktığında protesto edildi. "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratı yapılırken bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Futbolcular bu isteğe karşılıkverirken hem ıslıklandılar hemde alkışlandılar. İrfan Can ve Serdaroyundan çıkarken Mert Hakan daayağına her top gelişinde yuhalandı.Miguel Crespo ise yedek kulübesinegelirken alkışlandı. Ayrıca karşılaşma boyunca, "Söylesene Ali başkan, bu ne biçim Fenerbahçe", "Ali Koç istifa" ve "Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan" tezahüratları sık sık yükseldi. Öte yandan protestocu taraftarların, diğerleri tarafından protesto edildiği de görüldü.
KARAPINAR'A DERT YANDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı locadan izlerken yanında Altyapı Gelişim Koordinatörü Tahir Karapınar vardı. Ali Koç'un Karapınar'a sarı-lacivertli oyuncuların hata yaptığı pozisyonları gösterip, hararetli bir şekilde konuşması dikkatlerden kaçmadı.