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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Tribünlerden maç boyunca tepki

Tribünlerden maç boyunca tepki

Taraftarlar; “Formayı çıkarın çıplak oynayın”, “Söylesene Ali başkan, bu ne biçim Fenerbahçe”, “Ali Koç istifa”, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan” tezahüratları yaptı

Fenerbahçe Kulübü'nden gündüz saatlerinde yapılan sağduyu açıklamasına rağmen tribünlerde futbolcular ve yönetime tepki vardı. Maç öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktığında protesto edildi. "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratı yapılırken bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Futbolcular bu isteğe karşılık verirken hem ıslıklandılar hem de alkışlandılar. İrfan Can ve Serdar oyundan çıkarken Mert Hakan da ayağına her top gelişinde yuhalandı. Miguel Crespo ise yedek kulübesine gelirken alkışlandı. Ayrıca karşılaşma boyunca, "Söylesene Ali başkan, bu ne biçim Fenerbahçe", "Ali Koç istifa" ve "Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan" tezahüratları sık sık yükseldi. Öte yandan protestocu taraftarların, diğerleri tarafından protesto edildiği de görüldü.

KARAPINAR'A DERT YANDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı locadan izlerken yanında Altyapı Gelişim Koordinatörü Tahir Karapınar vardı. Ali Koç'un Karapınar'a sarı-lacivertli oyuncuların hata yaptığı pozisyonları gösterip, hararetli bir şekilde konuşması dikkatlerden kaçmadı.

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Tribünlerden maç boyunca tepki
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