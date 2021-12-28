Karaveli: Yönetim yakında açıklayacak

Önder Karaveli, Beşiktaş’taki durumuyla ilgili “Sergen hoca ayrıldığında A takımda görev verdiler. Bu konuda belirsizlik yok. Kulübümüz kısa zamanda açıklayacak” dedi
Beşiktaş'ın başında 4. maçında ilk yenilgisini alan Önder Karaveli, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi. Karaveli, "Bahane olarak değil ama ligin ilk yarısının son haftası ve maç yorgunluğu iki takımda da belli oluyordu. Hücumda biraz daha organizeolup bulduğumuz pozisyonlardadoğru vuruşu yapabilseydikgolü atardık. Ama yeterli değiliz, Kendimizi geliştirmemizgerekiyor" ifadesini kullandı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'taki durumuyla ilgili soruya ise "U19'u çalıştırıyordum, Sergen hocamız ayrıldığında A takımda görev verdiler. Bu konudabelirsizlik yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili kısa zamanda açıklama yapacaktır" cevabını verdi.
'BU YIL TOP GİRMEK İSTEMİYOR'
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Francisco Montero, gol atma sıkıntısına dikkat çekti. İspanyol oyuncu, "Daha çok çalışmamız lazım, daha çok mücadele etmeliyiz. Geçen yıl aslında şans bulup gol atıyorduk ama bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor. Biz Beşiktaş'ız, bu durumda olamayız. Seri yakalamalıyız, kazanarak devam etmeliyiz" dedi.
'AVRUPA'DA OLMAK İSTİYORUZ' Konyaspor'un başarılı kalecisi Ibrahim Sehic, maç sonrası şöyle konuştu: "Hakkımızla ikinci sırayı aldık. Çıkışımızı sürdüreceğiz. İlk hedefimiz ilk 3'te kalmak. Sonrasında Trabzonspor'u da yakalamak ve seneye Avrupa'da olmak istiyoruz."