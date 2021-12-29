Göztepe’den Moubandje atağı

Yönetimin Kamerun asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve oyuncuyu Noel tatili sonrası İzmir'e davet ettiği bildirildi. Göztepe'nin Moubandje'ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kontrat istediği vurgulandı.

Tarafların İzmir'de yapılacak görüşmelerin ardından transferi resmileştirmesi bekleniyor. Kariyerine İsviçre'nin Meyrin takımında başlayan Moubandje, Servette, Toulouse, Dinamo Zagreb ve Aytemiz Alanyaspor'da top koşturdu. Süper Lig'de geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Öte yandan Göztepe'de geçen sezonun devre arasında takıma gelen orta saha Beykan Şimşek'le de yolların ayrılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda bir türlü beklenen çıkışı yapamayan 26 yaşındaki futbolcunun 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.