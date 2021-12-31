Trabzonspor’da Efecan Karaca için çözüm bulundu! Yusuf Sarı detayı...

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho'nun yerine başlayan arayış sona ermek üzere. Bordo-mavililer uzun zamandır transferine çaba sarfettikleri Efecan Karaca için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini sundu ve beklemeye başladı.
İki taraf arasında yapılan ilk görüşmede Efecan için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenmişti. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız için takas artı para formülü üzerinde duran Trabzonspor, Yusuf Sarı ve 400 bin Euro önerdi.
Oyuncunun da alacaklarını bırakabileceğini belirtmesi bordo-mavililerin elini güçlendiren bir başka faktör oldu.
Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile görüştüğü ve tarafların anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.
İSKENDER GÜNEN'DEN EFECAN YORUMU!
Gervinho'nun sakatlanmasından sonra bir kenar oyuncusuna gereksinim olduğu gerçek. Efecan Karaca sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelen bir isim.
Alanyaspor'da takımına en fazla katkı yapan oyuncular arasında yer alıyor. Milli Takım'da da Almanya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın yıldızlarındandı.
Adam eksiltme özelliğinin yanında mücadele gücü, golleri ve asistleriyle de takımı için büyük bir silah. Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor için bir kazanç olur.
O GOLÜ UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM
Trabzonspor'da uzun bir sakatlık döneminden sonra form tutmaya başlayan Fode Koita, ikinci yarı için oldukça iddialı.
Koita, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada, kupada Boluspor'a karşı attığı golü uzun zamandır beklediğini belirterek, "Uzun zamandır çalıştığım ve gelmesini beklediğim bir goldü. Umuyorum birçok golün ilki olur. Takım arkadaşlarım ve hocam bana gerçekten çok büyük öz güven aşılıyor" dedi.
Sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda bekleneni veremeyen Koita'nın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de vardı. Ancak hem ligde oyuna sonradan girdikten sonraki performansı hem de kupadaki iyi oyunuyla Koita takımda kalmayı başardı.