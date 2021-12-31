Trabzonspor’da Efecan Karaca için çözüm bulundu! Yusuf Sarı detayı...

O GOLÜ UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM

Trabzonspor'da uzun bir sakatlık döneminden sonra form tutmaya başlayan Fode Koita, ikinci yarı için oldukça iddialı.

Koita, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada, kupada Boluspor'a karşı attığı golü uzun zamandır beklediğini belirterek, "Uzun zamandır çalıştığım ve gelmesini beklediğim bir goldü. Umuyorum birçok golün ilki olur. Takım arkadaşlarım ve hocam bana gerçekten çok büyük öz güven aşılıyor" dedi.