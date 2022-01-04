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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Egolarından kurtulmazlarsa ortalık yangın yerine döner

Egolarından kurtulmazlarsa ortalık yangın yerine döner
SORU: Sezonun ilk yarısı için hakem performanslarını nasıl yorumlarsınız?

LEVENT TÜZEMEN: David Elleray ders veriyor, Uilenberg hakemleri eğitiyor, MHK ise sadece atama yapıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir MHK'nin böyle çalıştığını görmedim. Eğer iki yabancı eski hakem, hakemlerimizi eğitiyor ve yönetiyorsa bu MHK'nin yetersiz olduğunu gösterir. Sezona bakınca ligin akışına hakemler direkt etki etti. Özellikle VAR'dan verilen ya da verilmeyen kararlar rezalet ötesiydi. MHK'nin özgür hareket ettiğini düşünmüyorum, MHK Başkanı dahil ekipteki kişilerin bu ligi yönetecek kariyerde olduğuna inanmıyorum. Ligin ikinci yarısı kıran kırana geçecektir. Hakemler egolarından kurtulmaz, adam gibi maç yönetmezlerse ortalık yangın yerine döner. MHK'ye el uzatanlar, futbolun marka değerinin yıpranmaması adına artık kenara çekilmelidir.

İlk yarının en iyi 5'lisi:
Atilla Karaoğlan
Erkan Özdamar
Fırat Aydınus
Cüneyt Çakır
Tugay Kaan Numanoğlu



KANAYAN YARA VAR PROTOKOLÜ

AHMET ÇAKAR:
Hakemler inişli çıkışlı bir performans sergilediler. VAR sistemi sağlıklı kullanılamıyor. Bunun temel sebebi, FIFA'nın VAR protokolü. FIFA bir anlamda, 'Herkesin mutlak şekilde penaltı dediği bir pozisyon atlanmışsa hakemi VAR'a davet edin' diyor. Fakat öyle pozisyonlar var ki yüzde 70-80 ihtimalle insanların penaltı diyebileceği bir pozisyon ki eski hakemlerin hemen tamamına göre de penaltı veya tam tersi, bu durumda VAR 'müdahale etmeyin' diyor. Bu da spor kamuoyunda vicdan yaralıyor. Ofsaytlarda problem yok. Olay hakem kanaatinden çıkıp büyük oranda teknolojik ve geometrik bir durum alıyor. VAR'ın en büyük sorunu, penaltılar. İşte Türk hakemleri bunu uygulayamıyorlar. Fakat bazı maçlarda da bazı uygulamaları fevkalade iyi bulduk. Bana göre VAR'la ilgili toplumda kanayan yaranın temel nedeni, bizim hakemlerimizle birlikte VAR protokolünün sağlıksız oluşudur.

İlk yarının en iyi 5'lisi:
Fırat Aydınus
Halil Umut Meler
Cüneyt Çakır
Erkan Özdamar
Zorbay Küçük

BU FUTBOL İKLİMİYLE ZOR

ÖMER ÜRÜNDÜL:
Benim senelerdir değişmeyen bir görüşüm var; ülkemizde medya, yönetici, teknik adam ve taraftar baskısı yüzünden hakemler maçlara zihinsel olarak sağlıklı çıkamıyor. Ben genelde yapılan hataları bunlara bağlıyorum. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde hata yapmayan hakem yok. Ama bizdeki futbol iklimi onla olumsuz kararlara itebiliyor. Bu şartlarda da çözüm mümkün değil.

İlk yarının en iyi 5'lisi:
Fırat Aydınus
Erkan Özdamar
Cüneyt Çakır
Halil Umut Meler
Tugay Kaan Numanoğlu


ESKİLERE GÜVEN DİPLERDE

GÜRCAN BİLGİÇ: Eleştirebileceğimiz kararlar oldu. Yeni MHK'nin bunlara müdahalesinin sert olduğunu, özellikle VAR hakemleri üstünden eksik yorumlara tepki gösterdiğini ve hakemleri kızağa çektiğini gördük. Geçen sezonlara göre karar yorumlarında minimum hatada kaldılar. Öne çıkan isimler de oldu. UEFA, Halil Umut Meler'i elit yaptı ama sezonun yıldızı Erkan Özdamar oldu. Şu anlaşıldı ki hakem hatalarından şikâyetçi olan birçok kulübün aslında sahadaki verimsizliğini saklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Çünkü aynı kulüpler benzer hatalarla puan da kazandılar. Artık bakış açısı değişiyor. Eski hakemlerin güven endeksi diplerde olduğu için yeni isimlerin önü açıldı. Ne zaman ki yanlış kararın altında başka şeyler aramayı bırakacağız, o zaman mevzumuz hakemler olmaktan çıkıp futbola odaklanacağız.

İlk yarının en iyi 5'lisi:
Erkan Özdamar
Zorbay Küçük
Halil Umut Meler
Tugay Kaan Numanoğlu
Yasin Kol

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Egolarından kurtulmazlarsa ortalık yangın yerine döner
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