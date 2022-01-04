Önder Karaveli'den Beşiktaş itirafı! "Ölsem de gam yemem..."

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yarın saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, A Spor'un sorularını yanıtladı. İşte detaylar...
İşte Önder Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Sayısal olarak eksikliğimiz var ama sahaya çıkaracak oyuncularımız var. Beşiktaş kadrosundaki tüm oyuncular bugünler için kadroda. Bu oyuncu grubu geçen sezon hem Süper Lig'i, hem Türkiye Kupası'nı kazanmış. Oyuncularımızın hazır olduklarını söyleyebilirim.
Ben Beşiktaş'ın zaten içindeydim. Görev olarak da içindeydim. Perşembe günü antrenmanda alt sahadaydım. Cuma günü 100-150 metre yukarıda A takımla antrenmanla idmana çıktım. Sergen Hocamız da sağ olsun antrenmanları izlememize izin veriyordu.
Pjanic, orta saha oyuncuları kategorisine bir isim. Pjanic'i o pozisyonda ilk kez görevlendiren ben değilim. Biz de Pjanic'in oyun aklı olma özelliğini daha fazla kullanmak için savunmanın önüne çektik.
Elimizde Josef de var. O da geçen sezon o pozisyonda oynamış bir oyuncu. Geçen sezon şampiyonlukta ekstra katkısı olan bir futbolcu. Bazı maçlarda orada Josef'i, bazı maçlarda Pjanic'i kullanırız. Bazı oyunlarda ikisini aynı anda o pozisyonda kullanabiliriz.
Beşiktaş, taraftarının camiasının istediği iyi oyunu oynamak istiyor. Beşiktaş oyunu iyi oynamak istiyor. Beşiktaş, oyunu coşkulu oynamak istiyor.
18 günde 5 maçı konuşuyoruz. Bu sürede yeni bir oyun denemek bana göre çok mantıklı değil. Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olan bir oyunu vardı ancak bu sezon sonuçlar iyi olmamıştı. Biz bu oyunu korumaya çalıştık.
İlk maçtan sonra geç saatlere kadar uyuyamadım. Normalde çok rahat uyuyabilen bir insanım. O maç bittiğinde galibiyet pozunun bir parçası olmak istiyordum. Oyuncularımız bana bu hediyeyi verdi. Eşim o pozu çerçeveletti. O maçtan sonra 'ölsem de gam yemem' dedim.
Beşiktaş, buraya 3 kaleciyle geldi. 3 kaleci de öz kaynaktan çıkan kalecimiz. Altyapıdan da oyuncularımız var. Bunlar sayıyı tamamlamak için değil, oyunu tamamlamak için buradalar.
Herkesin sahaya çıkacağı doğru bir zaman vardır. Onları erken kullanıp, kaybetmek de istemem. Ben başka takımlardaki genç futbolcuları izlerken de keyif alıyorum, mutlu oluyorum.
Fenerbahçe'de Arda Güler var. Seyretmekten keyif alıyorum. Onun için maça da gitmiştim. Galatasaray'da Bartuğ'u izlerken de çok mutlu oluyorum. Trabzonspor'da sol stoper geliyor Ahmet... Bunlar bizim çocuklarımız. Bu ülkenin gençlerine güvenmeye devam edeceğim.
Kulübüm benim önüme harika bir şey koydu. A Takım ile alt takım arasında bir köprüyü açma projesini verdi. Bunu Beşiktaş adına kullanıyor olmak benim için son derece mutluluk verici.
Geçen hafta ben bir imza attım. 15 günden sonra yeni bir teknik sorumlu ile sözleşme imzalamanız gerekiyor. Geçen hafta cuma günü imza attım ve federasyona gitti ama ben işin bu kısmıyla ilgilenmiyorum.
Kerem Kalafat ile bir düşüncemiz var. Geri almak istiyoruz. Bunu da en doğru zamanda yaptığımızı düşünüyoruz. Kulübüne de zarar vermeden almak istiyoruz.
Ben bardağın dolu tarafını yaşayanlardanım. Elime bir kağıt verseler olumsuzlukları da yazarım ama yine kağıt verseler hayatımdaki olumlu şeyleri de yazarım. Ben bu ikinci dosya üzerinden yaşayanlardanım.