Önder Karaveli'den Beşiktaş itirafı! "Ölsem de gam yemem..."

İşte Önder Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...



Sayısal olarak eksikliğimiz var ama sahaya çıkaracak oyuncularımız var. Beşiktaş kadrosundaki tüm oyuncular bugünler için kadroda. Bu oyuncu grubu geçen sezon hem Süper Lig'i, hem Türkiye Kupası'nı kazanmış. Oyuncularımızın hazır olduklarını söyleyebilirim.

Ben Beşiktaş'ın zaten içindeydim. Görev olarak da içindeydim. Perşembe günü antrenmanda alt sahadaydım. Cuma günü 100-150 metre yukarıda A takımla antrenmanla idmana çıktım. Sergen Hocamız da sağ olsun antrenmanları izlememize izin veriyordu.