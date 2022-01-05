Edin Visca, Başakşehir’e veda etti

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, futbolcunun bonservisi için Medipol Başakşehir'e 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise 3,5 yılda 5 milyon 250 bin avro garanti ücret verilecek.

Visca, kulübe, "Biz büyük bir aileyiz ve başkanımız her zaman bana olan tavrıyla benim için ikinci bir baba oldu. Ona karşı böyle hissediyorum. Ona söylemiştim, bir gün bu kupayı beraber kaldıracağız, bunu beraber başaracağız diye." sözleriyle veda etti.