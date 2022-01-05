Kaan Ayhan liste başı

Sassuolo ile daha önce iki kez görüşen ancak rakam konusunda anlaşamayan bordo-mavililer, 27 yaşındaki oyuncu için Çizme ekibinin kapısını yeniden çalacak
Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla transferde önceliği stopere veren Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan SamuelGigot ile Sassuolo'da oynayan KaanAyhan için görüşmelere hız verdi. 28 yaşındaki Gigot ile Tigres ve Lyon kulüplerinin de ilgilendiği öğrenilirken, piyasa değeri 11 milyonEuro olan oyuncu için yapılantemaslarda ciddi birfark ortaya çıktı.
YERLİ STATÜ AVANTAJI VAR
Bu yüzden bordo-mavili takımın stoper transferindeki ilk önceliği Sassuolo forması giyen KaanAyhan oldu. Trabzonspor daha önce milli futbolcuyu kadrosuna katmak için iki kez görüşme yapmış, Çizme ekibiyle rakamsal farklılıklar yaşanmıştı. 27 yaşındakioyuncunun yerli statüsünde oynayacak olmasınedeniyle bu transferde ısrarcı olunacağı öğrenildi.
FIRTINA'YA NWAKAEME MÜJDESİ
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gözü kulağı sağlık kurulunun Anthony Nwakaeme ve Vitor Hugo ile ilg-i li vereceği haberdeydi. Nwakaeme dün takımla çalışmalara başladı. Ligde Hatay, Altay ve Başakşehir, kupada Bolu maçı olmak üzere 4 resmi karşılaşmada oynayamayan Nijeryalı, dünkü çift kale maçakatıldı. Avcı, cuma günü Yeni Malatyaspor'a karşı 2. yarının açılış karşılaşmasında bu oyuncuların olma ihtimali üzerine planlarını yapıyor.