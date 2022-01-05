Son dakika: Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor arasında oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.
ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha.
BEŞİKTAŞ'TA 10 EKSİK!
Siyah-beyazlı ekip karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra semptomları olan Mehmet Topal da görev alamayacak.
ÖNDER KARAVELİ İLK KUPASI PEŞİNDE!
Siyah-beyazlı ekip, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 6. maçına çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 4 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.
Beşiktaş, Karaveli'nin sorumluluğunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi. Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başındaki ilk deneyiminde Turkcell Süper Kupa'yı almanın sevincini yaşamak için sahada takımını yönlendirecek.
İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN!
2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı Beşiktaş müzesine götürdü. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi oldu.
ANTALYASPOR İLK KEZ OYNUYOR
Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalıyor. Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu.
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI!
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Trabzonspor 2 defa kazandı. Beşiktaş'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.