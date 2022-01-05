Son dakika: Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11’ler belli oldu

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI!

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte kupayı 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Trabzonspor 2 defa kazandı. Beşiktaş'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.