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OTOMATİK OYNAT
01:22
GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 05.01.2022 | 21:27
00:31
Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde! 01.01.2022 | 20:41
03:36
Alanyaspor, Francesco Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 31.12.2021 | 14:48
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Galatasaray 8-9 Denizlispor | ZTK GENİŞ MAÇ ÖZETİ PENALTILAR GOLLER 29.12.2021 | 13:30
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Galatasaray'a kupada Denizlispor şoku! İşte maçın özeti... 29.12.2021 | 08:27
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İlhan Palut'tan Beşiktaş iddialarına yanıt | Video 28.12.2021 | 08:50
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Fenerbahçe'nin devre arası hedefleri ortaya çıktı! 27.12.2021 | 21:35
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Fenerbahçe'de Slaven Bilic hamlesi! Son durum... 27.12.2021 | 21:33
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Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a çok sert sözler! | Video 26.12.2021 | 16:31
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Kerem Aktürkoğlu'nun golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 25.12.2021 | 23:42
Turkcell Süper Kupa Final maçında Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın 33. dakikada attığı golle Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti.