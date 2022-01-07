25 günde dünyası değişti!

Beşiktaş yönetimi, ilk maçına 12 Aralık’ta çıkıp takıma büyük bir ivme kazandıran Önder Karaveli ile 6 aylık sözleşme yapmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası boş kalan teknik direktörlük koltuğuna emaneten bakan Önder Karaveli, 25 günde yaptıklarıyla hem kendi hayatını değiştirdi hem de siyah-beyazlı kulübün tarihine adını yazdırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi veekibinin, ilk finalinde SüperKupa'ya uzanan 47 yaşındakihocayla 6 aylık sözleşmeyapacağı öğrenildi.Çebi'nin de katılımıyla birkaç gün içinde imza töreninin Vodafone Park'ta düzenlenmesi bekleniyor.
ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ
ÖNDER Karaveli'nin kupa sevinci gece boyunca devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, galibiyeti telefonla aradığı annesi Maviş Hanım'a hediye etti. Eşi ve oğluyla da görüşen Karaveli, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.