Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı transferi resmen açıkladı! "Pazar günü gelecek..."
Giriş Tarihi: 7.1.2022 22:34 Son Güncelleme: 7.1.2022 22:37

Abdullah Avcı transferi resmen açıkladı! "Pazar günü gelecek..."

Abdullah Avcı transferi resmen açıkladı! Pazar günü gelecek...

Süper Lig'in ikinci yarısına Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, ligde puanını 49'a yükseltti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalarında yeni transferi resmen duyurdu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Maçlar anlarla kazanılıyor. Rakibe bir tane pozisyon verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun ilk yarı çok durdu. Disiplinden kopmadılar. İlk yarıda zaman zaman saha dağılımıyla yanlış durduk."

"Organizasyonlarımızı zaman zaman yaptık zaman zaman yapamadık. Özellikle böyle 5'li karşılayanlara karşı çözümleri ikinci yarı daha çok yaptık."

"1-0'a da 3-0'a da 3 puan veriliyor." diyen Avcı, "Kazanmak son derece önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 18 maç kaldı. Hiçbir şey kazanmadık, 3 puan aldık. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. İkinci yarıya kazanarak başlamak önemliydi. Hafta sonu Sivas maçı var. Ciddi bir takım."

"PAZAR GÜNÜ GELECEK"

Puchacz transferi hakkında konuşan Avcı, "Puchacz daha önceden de takip ettiğimiz 14. Yabancının 1997 doğumlu ve üstü olması gerekiyor buna da uygun. Transfer dönemi başlamadan çoğunu bitirdik. Pazar günü gelecek diye biliyoruz. Sağ stoper konusunda eksiğimiz var. Djaniny'nin raporu gelmedi henüz onun gelişine göre bakacağız." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız
Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan son dakika Kazakistan kararı: Olağanüstü toplantı
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!
Son dakika: Trabzonspor ikinci yarıya galibiyetle başladı! Fırtına Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti...
Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı transferi resmen açıkladı! "Pazar günü gelecek..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA