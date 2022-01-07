Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.