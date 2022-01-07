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Giriş Tarihi: 8.1.2022 00:35 Son Güncelleme: 8.1.2022 00:45

Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Rizespor deplasmanında takımın başında altyapı antrenörü Halim Okta'nın olacağı açıklandı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin testi pozitif çıktı
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