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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:30

Göztepe'den Kevin Mirallas hamlesi

DHA
Göztepe’den Kevin Mirallas hamlesi

Transferde ilk olarak Yunanistan'ın Atromitos takımından kaleci Kenan Piric'i renklerine bağlayan, sol bek Francois Moubandje ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar Belçikalı golcü Kevin Mirallas'ı gündemine aldı.

Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nde görev yapan ve şu an boşta olan 34 yaşındaki forvetin Göztepe'ye önerildiği, son kararı Teknik Direktör Nestor El Maestro'nun vereceği bildirildi.

Profesyonel kariyerine Fransa'nın Lille takımında başlayan Belçikalı oyuncu, Saint-Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina ve Royal Antwerp formalarını giydi. Belçika A Milli Takımı7nda 50 kes görev alan Mirallas, Gaziantep FK'da 2020-2021 sezonunda 28 maça çıktı.

Toplam 2049 dakika süre alan Mirallas 5 gol atıp 5 de asist yaptı. Mirallas bu sezon ise hiçbir maçta forma giymedi. Öte yandan Göztepe'nin Antalyaspor maçının ardından Medipol Başakşehir'den orta saha Daniel Aleksic transferini de resmiyete dökmesi bekleniyor.


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Göztepe'den Kevin Mirallas hamlesi
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