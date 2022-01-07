Kritik maç öncesi kadrodan çıkarıldı! Adem Büyük, Trabzonspor’a karşı oynayamayacak...

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşma öncesi Yeni Malatyaspor'dan kritik bir açıklama geldi.
Takımın kaptanı Adem Büyük'ün üst solunum yolu enfeksiyonu belirteli göstermesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor'un açıklaması şöyle:
"Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle kaptanımız Adem Büyük, sağlık ekibimizin raporu teknik heyetimizin kararı ile Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.
Ayrıca ailevi sebeblerden dolayı ülkesinde bulunan Didier Ndong kadroda yer almayacaktır."