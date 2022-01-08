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Giriş Tarihi: 8.1.2022 15:55 Son Güncelleme: 8.1.2022 16:01

Beijing Guoan'da Slaven Bilic dönemi sona erdi! Fenerbahçe...

AA
Beijing Guoan’da Slaven Bilic dönemi sona erdi! Fenerbahçe...

Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı. Slaven Bilic'in adı son dönemde Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçiyordu.

Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.

İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.

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Beijing Guoan'da Slaven Bilic dönemi sona erdi! Fenerbahçe...
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