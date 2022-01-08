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Giriş Tarihi: 8.1.2022 10:02

Beşiktaş'a piyango vurdu! Yıldız isme 4 talip birden

Beşiktaş’a piyango vurdu! Yıldız isme 4 talip birden

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Kartal'ın deneyimli savunma oyuncusu Vida'nın talipleri her geçen gün artıyor. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat savunmacıyı göndermeye sıcak bakıyor.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına odaklanan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan Vida için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'ya ara transferde ilgi artmaya devam ediyor.

Hırvat stopere 2.5 yıllık sözleşme teklifi yapan ve devre arası transferini gerçekleştirmek isteyen İngiliz kulübü Watford'a rakip çıktı.

Premier Lig'den Newcastle United ile birlikte Fransa Ligue 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese, 32 yaşındaki oyuncuyu gündemine almış durumda.

Beşiktaş ile daha önce yaptığı görüşmelerden istediğini alamayan Vida'nın da karar aşamasında olduğu, sezonu siyah-beyazlı kulüpte tamamlayıp tamamlamamak ile ilgili değerlendirme yaptığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİNE RET

Koronavirüs vakalarıyla sarsılan Beşiktaş'ta yarınki Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi büyük sıkıntı var.

Süper Kupa şampiyonluğu ile moral bulan siyah-beyazlılar, art arda gelen Kovid-19 haberleri ile sarsılırken, teknik direktör Önder Karaveli ve tam 7 futbolcu şu anda virüse yakalanmış durumda.

Bu tablo nedeniyle Beşiktaş, Rizespor maçının ertelenmesini talep etti ancak bu istek TFF'den geri döndü.

RİZE'DE TAKIM HALİM OKTA'YA EMANET

Ayrıca dün takımı çalıştıran Serdar Topraktepe'nin testi de gece pozitif çıktı. Beşiktaş, Rizespor maçında takımın başında futbol akademisinin antrenörlerinden Halim Okta'nın olacağını açıkladı.

Kartal'da karantinası biten Oğuzhan Özyakup, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal'ın yanı sıra Serdar, Güven, Salih, Can ve Mehmet Topal'ın durumları ise bugün yapılacak testlerden sonra belli olacak.

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Beşiktaş'a piyango vurdu! Yıldız isme 4 talip birden
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