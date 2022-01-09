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Giriş Tarihi: 10.1.2022 00:27 Son Güncelleme: 10.1.2022 00:28

Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na hızlı başladı! İlk maçta 2 gol attı

AA
Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası’na hızlı başladı! İlk maçta 2 gol attı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası, iki maçla başladı. Açılış maçında ev sahibi Kamerun, bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın penaltı golleriyle Burkina Faso'yu 2-1 mağlup etti.

Kamerun'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde, A Grubu'nun ilk maçları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda oynandı. Açılış maçında ev sahibi Kamerun, bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın 40. ve 45+3. dakikalarda attığı iki penaltı golüyle Burkina Faso'yu 2-1 mağlup etti. Burkina Faso'nun tek golünü, 24. dakikada Gustavo Sangare kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde, Yeşil Burun Adaları, 45+1. dakikada Julio Tavares'ın ağları sarsmasıyla Etiyopya'yı 1-0 yendi. Etiyopya'da Yared Bayeh, 12. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na hızlı başladı! İlk maçta 2 gol attı
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