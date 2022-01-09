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Giriş Tarihi: 9.1.2022 10:54 Son Güncelleme: 9.1.2022 10:58

Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi! Durumu ciddi

Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi! Durumu ciddi

Katar Ligi'nde oynanan Al Rayyan-Al Wakrah maçında Ousmane Coulibaly'ye sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Al Wakrahlı Coulibaly'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Katar Ligi'nde Al Wakrah'ın deplasmanda Al Rayyan'la karşı karşıya geldiği müsabaka sırasında Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi.

32 yaşındaki Malili defans oyuncusu, kale önünde bir anda yere yığıldı. Hakem müsabakayı hemen durdururken, sağlık görevlileri Coulibaly'ye müdahale etti.

Kalp krizi geçiren Malili oyuncuya çimlerin üzerinde kalp masajı yapıldı. O sırada Coulibaly'nin takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi! Durumu ciddi
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