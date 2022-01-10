Göztepe coştu

Düşme hattında yer alan İzmir ekibi, Süper Kupa yorgunu Antalya’yı Atınç ve Ndiaye’nin (3) golleriyle farklı yendi
Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 4-0'lık sonuçla ayrılarak rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılarda gol perdesini Atınç Nukan açarken ikinci yarıda CherifNdiaye biri penaltıdan olmak üzere üç kezağları sarsarak hat-trick yaptı. 67'nci dakikada Göztepe'de ilk sarı kartını 28'de gören Dino Arslanagic, Doğukan Sinik'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.