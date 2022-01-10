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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Göztepe coştu

Göztepe coştu

Düşme hattında yer alan İzmir ekibi, Süper Kupa yorgunu Antalya’yı Atınç ve Ndiaye’nin (3) golleriyle farklı yendi

Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 4-0'lık sonuçla ayrılarak rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılarda gol perdesini Atınç Nukan açarken ikinci yarıda Cherif Ndiaye biri penaltıdan olmak üzere üç kez ağları sarsarak hat-trick yaptı. 67'nci dakikada Göztepe'de ilk sarı kartını 28'de gören Dino Arslanagic, Doğukan Sinik'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Göztepe coştu
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