Hatayspor, Mahmud Kahraba’yı transfer etti!

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş da takıma katılan Kahraba'ya başarılar dileyerek transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Amaçlarının gelecek yıl en az 10 Türk futbolcusunu kadrolarına katmak istediklerini vurgulayan Savaş, "Genç futbolcularla daha çok ilgileniyoruz. Hem kendi kazansın hem biz kazanalım hem de Türk futboluna iyi futbolcular kazandıralım diye genç futbolcularla ilgileniyoruz." dedi.

Kahraba ise Hatayspor'da oynayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İyi bir sezon geçirmek istediğini belirten Kahraba, "Taraftarlarımızı inşallah memnuniyet yaşatacağım. Hatayspor'a gelmemi sağlayan yönetime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahraba, görev verilmesi durumunda pazar günü Galatasaray karşısında oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.