Olay tercüman 48 saatte kovuldu!

Tercüman Mert Çetin'in yerine göreve getirilen Marc Gonzalo'nun sosyalmedyaya düşen paylaşımve görüntüleri G.Saray'ıkarıştırdı. Bir şov programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, "Siyah beyaz'' dediği video, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında oynayan 49 yaşındaki isim, G.Saray-PSG maçında Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler infiale neden oldu. Sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan Carrusca'nın formasıyla yaptığı paylaşıma "Bir zamanlaryetenekli çok iyi bir oyuncuvardı ama malum takımona hak ettiği şansı vermedi.Saygı duy" yorumunu yapmış olması bardağı taşırdı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ise yönetimi eleştirerek, "G.Saray'a malum takımdiyor, siz de onu alıp iletişimimizdegörev veriyorsunuzöyle mi?" derken,tepkiler üzerinesarı kırmızılı yönetim,Marc Gonzalo'nunişine son verdi.