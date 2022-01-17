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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:20

Antalyaspor, Fernando Lucas Martins'i transfer etti

AA
Antalyaspor, Fernando Lucas Martins’i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosunu Çin ekibi Beijing Guoan'dan deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins ile güçlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin'de Beijing Guoan forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Martins'in 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Paylaşımda, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Martins'in videosuna yer verildi.

Antrenman salonunda çekilen videoda, kırmızı-beyazlı formayı giyen Martins'in, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim." ifadeleri yer aldı.

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Antalyaspor, Fernando Lucas Martins'i transfer etti
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