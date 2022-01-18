Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, hedef büyüttü: "4-5 altın madalya..."

"KULÜPLERDEKİ BAŞARI NE KADAR BAŞARILI OLURSAK MİLLİ TAKIMA DA O KADAR ÇOK YANSIYOR"

Güneş, kulüp bazında aldıkları başarıların milli takıma da yansıdığını söyleyerek, "Çok başarılı bir yazdan sonra kulüplerde de bu başarıyı kovalıyoruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Türkler olarak kulüpler bazında ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor. Geliştikçe milli takımda da çok başarı elde edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE BİR GECEDE VAKİT GEÇİRMEKTEN MUTLUYUZ"

Resepsiyonda diğer sporcularla birlikte oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Zehra Güneş, "Diğer sporcu arkadaşlarımız ile herkesin farklı programı olduğu için pek fazla vakit geçiremiyoruz. Başarı istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Profesyonel sporcular olarak biz bunu göze aldık. Böyle bir gecede birbirimizle vakit geçirip sohbet etmekten çok mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

TUĞBA ŞENOĞLU: "TÜRKİYE OLARAK ÇOK GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ise "Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik. Burada voleybol takımı olarak büyük başarılara imza attık. Herkesin bu gecede olması için çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı. Şenoğlu, Vakıfbank'ın dünyanın en iyi takımları arasında olduğunun altını çizerek, ellerinden geldiği kadar en iyisini yapmak zorunda olduklarını vurguladı.