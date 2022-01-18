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Giriş Tarihi: 18.1.2022 16:57

Son sıradaki Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Son sıradaki Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Süper Lig'de 22. haftanın heyecanı yaşanıyor. Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Gaziantep FK'nın 31, son sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 22. hafta Gaziantep'te başladı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'nın konuğu Yeni Malatyaspor.

Saat 17.00'de başlayan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalıyor. Ev sahibi takım ligin geride kalan diliminde 31 puan toplarken, Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Furkan, Doğan, Maxim, Vetrih, Figueiredo, Muhammet Demir.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Mustafa, Mehdi, Azubuike, Mounir, Dicko.

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GAZİANTEP FK 0-0 YENİ MALATYASPOR

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Son sıradaki Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında
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