Akdeniz’de zorlu kapışma! Alanyaspor’un konuğu Hatayspor

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı. Akdeniz ekibinin ise 32 puanı bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER...
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson.
Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame.
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ALANYASPOR 0-0 HATAYSPOR