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Giriş Tarihi: 20.1.2022 16:58 Son Güncelleme: 20.1.2022 17:01

Akdeniz'de zorlu kapışma! Alanyaspor'un konuğu Hatayspor

Akdeniz’de zorlu kapışma! Alanyaspor’un konuğu Hatayspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan diliminde Hatayspor 35, Alanyaspor ise 32 puan topladı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Süper Lig'de 22. haftanın heyecanı devam ediyor. Ligin üst sıralarını hedefleyen iki takımın mücadelesinde Alanyaspor ile Hatayspor karşılaşıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı. Akdeniz ekibinin ise 32 puanı bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER...

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson.

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame.

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ALANYASPOR 0-0 HATAYSPOR

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Akdeniz'de zorlu kapışma! Alanyaspor'un konuğu Hatayspor
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