Adem Büyük, Beşiktaş’a karşı şeytanın bacağını kırdı! Tam 16 maç sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, alt sıralaradan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. Konuk ekip 61'de Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçerken Yeni Malatyaspor, 84'de sonradan oyuna giren Adem Büyük'ün penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 36 yaparken Yeni Malatyaspor ise 16 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Karşılaşmanın son anlarında sonradan oyuna girip ve Yeni Malatyaspor'a 1 puanı getiren golü atan Adem Büyük kariyerinde Beşiktaş'a karşı bir ilki gerçekleştirdi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük, Süper Lig kariyerinde Siyah-beyazlılara karşı oynadığı 16. maçta ilk golünü attı.
Adem Büyük, bu sezon Doğu ekibinde oynadığı 19 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.