Christian Eriksen sahalara dönüyor! Yeni adresi belli oluyor...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka - Finlandinya maçında yaşadığı talihsiz rahatsızlık nedeniyle herkesi korkutan Christian Eriksen, uzun süren tedavisinin ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Kalbinde yaşadığı sorunun ardından bireysel çalışmalarına başlayan Eriksen'in Inter ile olan sözleşmesi feshedilmişti.
İngiliz basınından The Mirror'a göre Christian Eriksen, Brentford ile Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
Danimarkalı yıldızın transferi tamamlaması için tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor. Bu da önümüzdeki 72 saat içinde olabilir.
Eriksen için Hollanda ve Danimarka ligi ekiplerinin de transfer isteğinin bulunduğu söylenmişti.