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Giriş Tarihi: 23.1.2022 19:12 Son Güncelleme: 23.1.2022 19:19

Christian Eriksen sahalara dönüyor! Yeni adresi belli oluyor...

Christian Eriksen sahalara dönüyor! Yeni adresi belli oluyor...

EURO 2020'de yaşadığı talihsiz rahatsızlık nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Danimarkalı yıldız oyuncu Christian Eriksen'in yeni adresi belli oluyor. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Eriksen, Premier Lig'e geri dönebilir.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka - Finlandinya maçında yaşadığı talihsiz rahatsızlık nedeniyle herkesi korkutan Christian Eriksen, uzun süren tedavisinin ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Kalbinde yaşadığı sorunun ardından bireysel çalışmalarına başlayan Eriksen'in Inter ile olan sözleşmesi feshedilmişti.

İngiliz basınından The Mirror'a göre Christian Eriksen, Brentford ile Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Danimarkalı yıldızın transferi tamamlaması için tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor. Bu da önümüzdeki 72 saat içinde olabilir.

Eriksen için Hollanda ve Danimarka ligi ekiplerinin de transfer isteğinin bulunduğu söylenmişti.

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Christian Eriksen sahalara dönüyor! Yeni adresi belli oluyor...
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