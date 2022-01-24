Galatasaray’da 18 yıl sonra bir ilk! Hagi’nin ardından Torrent...

Karşılaşmanın geneleni üstün oynadıklarını kaydeden İspanyol çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: 70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak bu maçtaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu aslında. Gerçekten mücadelemize yazık oldu!