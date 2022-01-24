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Giriş Tarihi: 24.1.2022 10:25 Son Güncelleme: 24.1.2022 10:44

Galatasaray'da 18 yıl sonra bir ilk! Hagi'nin ardından Torrent...

Galatasaray’da 18 yıl sonra bir ilk! Hagi’nin ardından Torrent...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı üçüncü maçı da kaybetmiş oldu. İspanyol teknik adam 3'te sıfır çekerek Hagi'nin ardından bu kötü istatistiğe imza atan ikinci hoca oldu.

Galatasaray'ın başında henüz puan alamayan Domenec Torrent, Trabzonspor'a kaybetmelerinin hiç adil olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın geneleni üstün oynadıklarını kaydeden İspanyol çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: 70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak bu maçtaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu aslında. Gerçekten mücadelemize yazık oldu!

KENDİMİZİ YENİLEYECEĞİZ
Oynadığımız 3 maçtan en iyisiydi. Agresiflik ve yoğunluk açısından rakibe üstünlük kurduk. Futbol, bazen adil değildir! Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekiyordu. Geçen maçta da uzatmada goller yemiştik. Bundan sonraki maçlarda tutkumuzla mücadele edeceğiz.

Şu anda dikkat etmemiz gereken şey, dışarıda olan oyuncularımızın geri gelecek olması. Onların dönüşüyle bazı sıkıntılarımızı çözeceğiz. Fiziken, taktiksel olarak ve eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz. Bu arada kendimizi geliştireceğiz ve düzelteceğiz."

18 YIL SONRA BİR İLK
Domenec Torrent, Süper Lig'de Gheorghe Hagi'nin (2004) ardından Galatasaray'ın başında çıktığı ilk üç maçı kaybeden ikinci teknik direktör oldu.

SİNİRLER GERİLDİ
Galatasaray'da arka arkaya yenen goller sonrası oyuncuların sinirleri altüst oldu. Kaleci Fatih Öztürk, bir pozisyon sonrası defanstaki arkadaşı Nelsson'a çıkıştı.

İkili arasındaki tartışmayı takım arkadaşları engelledi. Nelsson maç sonrası ise, "Birçok sorunumuz var. Gol atıyoruz ancak gol yiyoruz. Kişisel olan hatalardan, saçma goller yiyoruz" dedi.

Trabzonspor'a karşı son 10 dakikaya üstün giren Galatasaray'da yapılan iki basit hata takıma pahalıya patladı. 84. dakikada Marcao'nun uzaklaştırmak istediği top Bakasetas'ın önünde kaldı.

Yunan yıldız, bu fırsatı harcamazken, 90. dakikada da bu kez Taylan, kaleci Fatih Öztürk'ün pasını adeta Visca'nın önüne bıraktı. O da golü yaptı. Aslan, iki oyuncunun yanlış paslarıyla sahadan eli boş ayrılırken taraftar da çılgına döndü. Sarı-kırmızılılar, Marcao ve Taylan'ı sert şekilde eleştirdi.

DEV PROTESTO
Dün geceki kayıpla birlikte küme düşme hattının hemen üzerine inen Galatasaray'ın stadı yine protesto sesleriyle inledi. 4 maçtır kaybeden sarı-kırmızılı takımın içinde bulunduğu durumdan yönetimi sorumlu tutan taraftarlar maç sonrası uzun süre tribünleri terk etmeyerek, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Sosyal medyada da başkan Burak Elmas en çok konuşulanlar arasına girerken, "Başkan bizi küme düşürmeye gelmiş… Tarih yazmak üzeresiniz, hemen bırakın gidin" yorumları yaptılar.

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Galatasaray'da 18 yıl sonra bir ilk! Hagi'nin ardından Torrent...
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