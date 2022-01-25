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Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:31 Son Güncelleme: 25.1.2022 15:35

Ajdin Hasic, 1. Lig ekibine kiralanıyor! Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor...

İHA
Ajdin Hasic, 1. Lig ekibine kiralanıyor! Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor...

Spor Toto 1. Lig'de lider olan Ümraniyespor'da başkan Tarık Aksar, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic'i kiralamak istediklerini ve bu kapsamda siyah-beyazlılarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniye temsilcisinin gündeminde ise Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Hasic var.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, Bosna-Hersekli futbolcuyu kiralamak istediklerini ve siyah-beyazlılarla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonunda da kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.

20 yaşındaki Boşnak genç yıldızın geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş'ta lisansı çıkmamıştı.

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Ajdin Hasic, 1. Lig ekibine kiralanıyor! Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor...
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