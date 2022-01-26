Altay, Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

ALTAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Altay'dan Mert Nobre'ye teşekkür mesajı: Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.