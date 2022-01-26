Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay, Mert Nobre ile yollarını ayırdı!
Giriş Tarihi: 26.1.2022 16:54 Son Güncelleme: 26.1.2022 16:58

Altay, Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Altay, Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Altay, Mustafa Denizli'den sonra göreve gelen Mert Nobre ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Geçici olarak göreve gelen Mert Nobre aynı zamanda Mustafa Denizli'nin de yardımcılığını yapıyordu. Takımın başında 3 maça çıkan Mert Nobre bu karşılaşmaların 3'ünde de mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi.

Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı.

Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.

ALTAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Altay'dan Mert Nobre'ye teşekkür mesajı: Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı! Üç kritik düzenleme geliyor
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...
Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Kocası taciz etti eşi susturmak istedi
Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Son dakika | İstanbul felaketi yaşarken balıkçıda görülen İmamoğlu: Tepkiler beni ilgilendirmiyor!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam...
Ataşehir'de kepçe suya gömüldü! Operatörden acı haber
Son dakika: Galatasaray eski gol kralını takıma getiriyor! Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya varıldı...
SON DAKİKA | İşçiye 10 bin 848 TL tazminat! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay, Mert Nobre ile yollarını ayırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA