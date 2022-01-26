Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi...
Giriş Tarihi: 26.1.2022 20:17 Son Güncelleme: 26.1.2022 20:33

Son dakika: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi...

Son dakika: Galatasaray’da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi...

Galatasaray, 28 yaşındaki ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Yedlin geçen sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'dan transfer edilmişti.

Galatasaray, 28 yaşındaki ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sar-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

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Son dakika: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi...
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