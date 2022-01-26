Son dakika: Galatasaray’da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı! Sözleşmesi feshedildi...

Galatasaray, 28 yaşındaki ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sar-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.