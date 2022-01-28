Son dakika... Trabzonspor’dan Gervinho kararı! Fesih ve yeni sözleşme...

Son dakika... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho ile ilgili flaş bir karara imza attı.
Fildişili kanat oyuncusunun mevcut kontratını fesheden Karadeniz temsilcisi, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapıldığını duyurdu.
Buna göre, Gervinho'nun sözleşmesi sonlandırıldı ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 senelik yeni bir kontrat yapıldı. Oyuncunun eski sözleşmesindeki tüm haklarının korunduğu duyuruldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır.
Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."