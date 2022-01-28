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Giriş Tarihi: 28.1.2022 16:15 Son Güncelleme: 28.1.2022 16:20

Son dakika... Trabzonspor'dan Gervinho kararı! Fesih ve yeni sözleşme...

Son dakika... Trabzonspor’dan Gervinho kararı! Fesih ve yeni sözleşme...

Son dakika... Trabzonspor, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesini feshetti. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuyla 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 1 yıllık yeni bir kontrat yaptı. Karadeniz ekibi, Gervinho'nun bir önceki sözleşmesindeki haklarının korunduğunu açıkladı.

Son dakika... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Gervinho ile ilgili flaş bir karara imza attı.

Fildişili kanat oyuncusunun mevcut kontratını fesheden Karadeniz temsilcisi, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Gervinho'nun sözleşmesi sonlandırıldı ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 senelik yeni bir kontrat yapıldı. Oyuncunun eski sözleşmesindeki tüm haklarının korunduğu duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır.

Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."

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Son dakika... Trabzonspor'dan Gervinho kararı! Fesih ve yeni sözleşme...
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