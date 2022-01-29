Dimitris Pelkas'tan İsmail Kartal'a övgü dolu sözler! "Adil birisi..."

"FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM"

Futbol hayatına değinen 28. yaşındaki futbolcu, "Futbol gerçekten böyle bir şey her gün farklı olaylar olabiliyor. İnişli çıkışlı olabiliyor hayat gibi. Ama burada önemli olan şey dengeli olabilmek. İyi giderken ayaklarınız havadadır, kendinizi çok iyi hissedersiniz ama gitmediğinde hayal kırıklıkları olur. Güçlü bir mantaliteyle sürdürmemiz gerekiyor. Tabii ki de zor durumlar olabiliyor. Sakatlık da bunlardan bir tanesi. Ama ben bunu hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. Ben futbolu çok seviyorum ve benim hayatım. Güçlü bir şekilde devam edip takıma yardım etmem gerekiyor. Takım bana her şeyini veriyor ve takım arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" diye konuştu.