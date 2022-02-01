Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

MUSLERA, MOHAMED, DİAGNE VE FEGHOULİ ANTRENMANA KATILMADI

Tedavisi tamamlanan Alpaslan Öztürk, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı, ardından takımdan ayrı özel bir program uyguladı. Cicaldau da özel bireysel programla çalıştı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ve izinli olan Sofiane Feghouli antrenmana katılmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.