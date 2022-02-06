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Giriş Tarihi: 6.2.2022 12:01 Son Güncelleme: 6.2.2022 12:01

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya ısınıyor

DHA
Yusuf Yazıcı CSKA Moskova’ya ısınıyor

Fransız ekibi Lille'den Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, form tutmaya başladı. Milli futbolcu, takımının oynadığı 2 hazırlık maçında 2 asist yaparak göz doldurdu.

Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu.

Teknik direktör Aleksey Berezutski, hücum opsiyonlarını Yusuf Yazıcı'nın üzerine kurarken takımdaki duran top organizasyonlarında da topun başına 25 yaşındaki futbolcu geçiyor.



Ligin 2'nci yarısına İspanya'da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı.

Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.

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Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya ısınıyor
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