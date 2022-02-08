Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Davidson, Çin'e transfer oldu!
Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:30

Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Davidson, Çin'e transfer oldu!

MEHMET ÖZCAN
Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Davidson, Çin’e transfer oldu!

Alanyaspor'un başarılı oyuncunlarından Davidson, Çin'in Wuhan TT kulübüne transfer oldu. Geçen sezon 12 gol ve 3 asist katkısı yapan deneyimli futbolcu SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı. Davidson, "Türkiye'den büyük takımlardan teklifler bekledim. Ancak beklediğim teklifler gelmedi. Ben de bu yüzden Çin'e gitme kararı aldım" dedi.

Alanyaspor un Brezilyalı sol açığı Davidson Pereira, Çin'in Wuhan TT kulübüne transfer oldu. Son maçını Galatasaray'a karşı oynayan yıldız oyuncu, Çin'e gitmeden önce havalimanında son röportajını SABAH'a verdi. İşte Davidson'un açıklamaları:

"Geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledim ve Türkiye'de şampiyonluğa oynayan büyük takımlardan teklifler bekledim. Bu sezon da istatistiklerim iyi ancak beklediğim teklifler gelmedi ve ben de Çin'e gitme kararı aldım."

"KEREM'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

"Benim bölgemde Türkiye'de oynayan oyuncular arasında en çok Kerem'i beğeniyorum. Galatasaray'ın en iyisi Kerem. Türkiye'ye tekrar dönmek isterim. Burada futbol oynamaktan çok keyif aldım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi
Son dakika: Yapılandırmada 271 milyar liralık tarihi rekor
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Davidson, Çin'e transfer oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA