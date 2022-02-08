Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Davidson, Çin’e transfer oldu!

Alanyaspor un Brezilyalı sol açığı Davidson Pereira, Çin'in Wuhan TT kulübüne transfer oldu. Son maçını Galatasaray'a karşı oynayan yıldız oyuncu, Çin'e gitmeden önce havalimanında son röportajını SABAH'a verdi. İşte Davidson'un açıklamaları:

"Geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledim ve Türkiye'de şampiyonluğa oynayan büyük takımlardan teklifler bekledim. Bu sezon da istatistiklerim iyi ancak beklediğim teklifler gelmedi ve ben de Çin'e gitme kararı aldım."

"KEREM'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

"Benim bölgemde Türkiye'de oynayan oyuncular arasında en çok Kerem'i beğeniyorum. Galatasaray'ın en iyisi Kerem. Türkiye'ye tekrar dönmek isterim. Burada futbol oynamaktan çok keyif aldım."