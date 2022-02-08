Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı! Karagümrük’ün konuğu Konyaspor -CANLI

A Spor ekranlarında canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında iki Süper Lig ekibi Karagümrük ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takım da çeyrek final mücadelesi veriyor.

CANLI SKOR: Karagümrük 0-0 Konyaspor

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İKİ TAKIMIN 11'İ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Jimmy, Musa, Karamoh

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan