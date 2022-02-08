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Giriş Tarihi: 8.2.2022 17:33

Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı! Karagümrük'ün konuğu Konyaspor -CANLI-

Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı! Karagümrük’ün konuğu Konyaspor -CANLI-

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda heyecan devam ediyor. Zorlu maçta Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki takım da çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Maçın canlı yayınını haberimizin içinden yapabilirsiniz.

A Spor ekranlarında canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında iki Süper Lig ekibi Karagümrük ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takım da çeyrek final mücadelesi veriyor.

CANLI SKOR: Karagümrük 0-0 Konyaspor

CANL YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Jimmy, Musa, Karamoh

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

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Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı! Karagümrük'ün konuğu Konyaspor -CANLI-
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