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Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:39 Son Güncelleme: 10.2.2022 11:45

Şampiyonlar Ligi'ne NFL modeli! UEFA Başkanı Ceferin açıkladı

Şampiyonlar Ligi’ne NFL modeli! UEFA Başkanı Ceferin açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde format değiştirmek istediklerini açıkladı. Yarı final ve final maçları için Super Bowl ve Euroleague'deki gibi Final-Four şeklinde oynanabileceğini ifade etti. Final-Four formatında yarı finale kalan takımlar bir şehirde tek maç üzerinden yarı final ve final maçlarını oynar ve şampiyon olan takım belirlenir.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir formata geçilmesi gündemde. Uzun yıllardır çeşitli söylentilerin olduğu yeni dönemle ilgili UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den açıklama geldi.

FİNAL-FOUR SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four formatına geçebileceklerini ifade eden Ceferin, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler.

Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.

2024/2025 SEZONUNU İŞARET ETTİ

Ceferin, böyle köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün değişeceği 2024/2025 sezonundan önce yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Euroleague ve NFL'deki Final-Four formatında bir şehir organizasyona ev sahipliği yapar ve yarı finale çıkan 4 takım tek maç eleme sistemine göre yarı finalde karşılaşır. Yarı finalde rakiplerini eleyen ekipler finalde şampiyonluk için mücadele eder.

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Şampiyonlar Ligi'ne NFL modeli! UEFA Başkanı Ceferin açıkladı
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