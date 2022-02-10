Şampiyonlar Ligi’ne NFL modeli! UEFA Başkanı Ceferin açıkladı

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir formata geçilmesi gündemde. Uzun yıllardır çeşitli söylentilerin olduğu yeni dönemle ilgili UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den açıklama geldi.
FİNAL-FOUR SİSTEMİ
Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four formatına geçebileceklerini ifade eden Ceferin, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler.
Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.
2024/2025 SEZONUNU İŞARET ETTİ
Ceferin, böyle köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün değişeceği 2024/2025 sezonundan önce yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.
Euroleague ve NFL'deki Final-Four formatında bir şehir organizasyona ev sahipliği yapar ve yarı finale çıkan 4 takım tek maç eleme sistemine göre yarı finalde karşılaşır. Yarı finalde rakiplerini eleyen ekipler finalde şampiyonluk için mücadele eder.