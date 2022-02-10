Şampiyonlar Ligi’ne NFL modeli! UEFA Başkanı Ceferin açıkladı

FİNAL-FOUR SİSTEMİ

Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four formatına geçebileceklerini ifade eden Ceferin, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler.