Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal kupada tur peşinde! Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 10.2.2022 19:24 Son Güncelleme: 10.2.2022 19:30

Son dakika: Kartal kupada tur peşinde! Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal kupada tur peşinde! Beşiktaş - Göztepe maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle sonj antrenmana çıkamayan Valentin Rosier, maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle sonj antrenmana çıkamayan Valentin Rosier, maç kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Teixeira, Larin.

GÖZTEPE: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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Son dakika: Kartal kupada tur peşinde! Beşiktaş - Göztepe maçında 11'ler belli oldu
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