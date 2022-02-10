Son dakika: Kartal kupada tur peşinde! Beşiktaş - Göztepe maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle sonj antrenmana çıkamayan Valentin Rosier, maç kadrosunda yer almıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Teixeira, Larin.
GÖZTEPE: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.
İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.