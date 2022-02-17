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Giriş Tarihi: 17.2.2022 13:40 Son Güncelleme: 17.2.2022 13:49

Eski milli oyuncu Charles Yohane öldürüldü!

AA
Eski milli oyuncu Charles Yohane öldürüldü!

Eski milli futbolcu Charles Yohane ölü bulundu... Futbolu bıraktıktan sonra geçimini taksi şoförlüğü yaparak sağlayan Zimbabveli eski milli oyuncu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun cesedi Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da bulundu.

Charles Yohane'nin kardeşi Lewis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ağabeyinin taksi şoförlüğü yaptığı sırada silahlı araba hırsızları tarafından kaçırıldığını ve başından vurulduğunu kaydetti.

CESEDİ JOHANNESBURG'DA BULUNDU

Yohane'nin cesedi Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un Soweto semtinde bulundu.

48 yaşındaki Charles Yohane, profesyonel futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Güney Afrika'nın Bidvest Wits takımda geçirirken, 268 kez ile kulübün en çok formasını giyen futbolcusu oldu.

Milli takımda 23 kez şans bulan Yohane, Zimbabve'nin 2004 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

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Eski milli oyuncu Charles Yohane öldürüldü!
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