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Giriş Tarihi: 18.2.2022 01:30

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turunun ilk ayağında 8 karşılaşma yapıldı.

Öne çıkan maçlarda Leicester City, konuk ettiği Randers'ı 4-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika boyunca forma giydiği İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, Wilfred Ndidi, Harvey Barnes, Patson Daka ve Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti. Danimarka ekibinin tek golünü ise Vito Hammershoj-Mistrati attı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayarak 69 dakika oyunda kaldığı Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ise ağırladığı Karabağ'ı Arkadiusz Milik (2) ve Dimitri Payet'in ağları sarsmasıyla 3-1 yendi. Brezilyalı Kady, Azerbaycan ekibinin tek golünü kaydetti.

Bu karşılaşmaların rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSV (Hollanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0

Fenerbahçe (Türkiye) - Slavia Prag (Çekya): 2-3

Midtjylland (Danimarka) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Rapid Wien (Avusturya) - Vitesse (Hollanda): 2-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan): 3-1

Leicester City (İngiltere) - Randers (Danimarka): 4-1

Celtic (İskoçya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-3

Sparta Prag (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 0-1

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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