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Giriş Tarihi: 18.2.2022 22:47 Son Güncelleme: 18.2.2022 22:49

Trezeguet şov yaptı! Medipol Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı

Trezeguet şov yaptı! Medipol Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri yeni transfer Trezeguet kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Medipol Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri yeni transfer 33' ve 52'de Trezeguet kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galkibiyetini alan Medipol Başakşehir, 43 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Holmen'in hatasında araya giren Berkay Özcan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada Serdar Gürler, Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde baygınlık geçirdi. Serdar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından sahayı sedye ile terk etti.

29. dakikada Okaka ile verkaç yapan Trezeguet'in ceza sahası içerisi altı pas sol çaprazında yerden sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, topu kornere çeldi.

30. dakikada Fernandes'in ceza yayı üzerinde müsait durumdaki pasında Baiano'nun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan yumrukları ile uzaklaştırmayı başardı.

GOL! 34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ndayishimiye'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi. Hakem önce ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Arslanboğa golü verdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı, İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL! 52. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Trezegeut'in yerden pasında Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Eren Albayrak'ın uzaklaştırmak istediği top Trezeguet'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

60. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in plase vuruşunda, sağına iyi uzanan kaleci volkan Babacan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Phiri'nin ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. Karşılaşma, İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Trezeguet şov yaptı! Medipol Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı
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