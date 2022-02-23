Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçında gol sesi çıkmadı

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22. hafta erteleme mücadelesinde Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci yarısı oynanan 90 dakikanın sonunda golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle çeldi.



54. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Furkan Soylap'ın vuruşu üstten auta çıktı.



64. dakikada çalımlarla ceza sahasına girmek isteyen Muhammet'in topuna son anda araya giren Yeni Malatya savunması müdahale ederek uzaklaştırdı.



70. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.



72. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet Demir'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle çeldi.



74. dakikada ceza sahası dışından aldığı topla kaleye yönelen Figueiredo'nun uzaktan vuruşunu bir kez daha Ertaç kurtardı.



82. dakikada Rahman Buğra'nın ortasında Dicko'nun kale önündeki dokunuşu üstten auta çıktı.



84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Awuku'nun vuruşu kaleci Günay'da kaldı.



87. dakikada Maxim'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası Gaziantep FK penaltı bekledi, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde el olduğu kararı verildi.



89. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Muhammet, kaleciyi geçtikten sonra pozisyonunu kaybedince vuruşunu yapamadı.

