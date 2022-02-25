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Giriş Tarihi: 25.2.2022 12:33 Son Güncelleme: 25.2.2022 13:01

Son dakika! UEFA'dan Rusya'ya yaptırım kararı! Şampiyonlar Ligi Finali'nin yeni adresi...

Son dakika! UEFA’dan Rusya’ya yaptırım kararı! Şampiyonlar Ligi Finali’nin yeni adresi...

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna krizinin ardından UEFA'dan Rusya'ya yönelik bir yaptırım geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yeni adresini resmen açıkladı. UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'inin St. Petersburg’dan alınarak Paris’e verildiğini açıkladı. UEFA, destekleri sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkürlerini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından futbol gündemi olaylardan nasibini aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için flaş bir adım atarak finalin yeni adresini açıkladı.

Ş. LİGİ FİNALİNİN YENİ ADRESİ PARİS OLDU

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alınarak Paris'e verildi.

İSTANBUL ADAYLAR ARASINDA YER ALDIĞI YAZILMIŞTI

UEFA, finalin başka şehire taşınması kararını gündemine almasından sonra beklenen gelişme yaşandı. Daha önce İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra, Macaristan'dan Budapeşte ve Türkiye'den de İstanbul'un final için aday olduğu iddia edilmişti.

Maçın 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da 2018 Dünya Kupası için inşa edilen ve büyük bir UEFA sponsoru olan Rus enerji devi Gazprom tarafından finanse edilen bir stadyumda oynanması planlanıyordu.

RUSYA VE UKRAYNA KULÜPLERİ İÇİN TARAFSIZ SAHA KARARI

UEFA, bugünkü toplantısında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.

Fransa, 2006'dan bu yana ilk kez finale ev sahipliği yapacak.

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Son dakika! UEFA'dan Rusya'ya yaptırım kararı! Şampiyonlar Ligi Finali'nin yeni adresi...
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