Nurcan Çelik: En büyük hayalim Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak

"HER ŞEY GALATASARAY ARMASI İÇİN"

Sarı-kırmızılı taraftarlardan destek isteyen Çelik, "Bizleri yalnız bırakmasınlar. Biliyoruz, sezonun başında bir hazırlık maçı yaptık. İnsanlar bunun lig maçı olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe ile 'Kadına Şiddete Hayır' temalı bir dostluk maçı yaptık. Orada çok hoş olmayan şeyler yaşandı. Skor, kırmızı kartlar, penaltılar... Çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bir dostluk maçında bunlar olmamalıydı. Skor, dostluk maçının önüne geçti. Kadına şiddete hayır dediğimiz bir gecede maalesef kadına şiddetin üst noktaya çıkmış bir geceye dönüştü. Bu açıdan çok üzgünüz. Taraftarımız bize küstü diye düşünüyorum. Küsmesinler, ligde gerçekten bizim o kalitede bir takım olmadığımızı göstermiş bulunuyoruz. Aldığımız skorlarla da, maç sonuçlarıyla da zaten bu ortada diye düşünüyorum. Her zaman bizi desteklesinler. Takımının yanında olsunlar. Biz her hafta her müsabakada tribünleri dolu dolu görmek istiyoruz. Biz onları seviyoruz. Her şey Galatasaray arması için" diyerek sözlerini tamamladı.