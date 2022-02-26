Nurcan Çelik: En büyük hayalim Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, takımın son durumu ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçıyla ilgili konuşan Çelik, "İlk yarı 3-0 kazanmıştık. Sivas deplasmanından galip dönmek istiyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştiriyoruz, oyuncularımız hem fiziksel hem mental anlamda gelişiyorlar. Lige güzel de bir başlangıç yaptık, üst üste 2 galibiyet aldık. Biz hedefe oynuyoruz. Liderle aramızda çok büyük puan farkı yok ama yakalamak istiyoruz. Bizim için her maç final maçı gibi. Bu şekilde her maça çıkıyoruz. Ligin ikinci yarısında alacağımız galibiyetlerle play-offlarda olmak istiyoruz" diye konuştu.

"4 FUTBOLCUMUZ SAKATLANDI"

Ligin ilk yarısını değerlendiren Nurcan Çelik, "Ligin sıkıştırılmış programda oynanması bizi biraz zorladı. Oyuncularımızın biraz fazla genç oluşu, tecrübesiz oluşu. Maalesef 4 sakat oyuncumuz oldu. İlk 11'de yer alan oyuncularımızdı. Elanur Laçin, İlayda Gündoğdu, Arzu Akkurt ve Elif Keskin sakatlandı. Bizim için önemli oyunculardı. Sezonu kapatmış oldular. Onlar adına çok üzgünüm. Sıkıştırılmış program var. Bu çocukların adalesi kaldıran var, kaldıramayan var. Yabancı sayısı da arttı. Ligde 6 yabancı oyuncu var. Tempo da yükselmiş oldu. Yerli oyuncular da bu tempoya çıkmak zorunda kalıyor. Pandemiden çıkmış bir sporcu kitlesi de var. Birden bu programın yüklenmesi, antrenman temposunu da yükseltmemiz oyuncuları zor durumda bırakıyor. Sakatlıklar da bu nedenle oluyor. Sadece biz de sakatlık değil, Türkiye genelinde sanıyorum şu an 11 futbolcunun çapraz bağları koptu" ifadelerini kullandı.

Takım takviye yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine Çelik, "Yerli ve yabancı oyuncu takviyeleri hala yapıyoruz. İki tane yabancı oyuncu ile görüşmemiz var. Daha iyi hale nasıl getiririz, daha iyi nasıl güçlendiririz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Sakat oyuncu sayımız fazla. Bunlar da sonuca ve skora etki eden oyunculardı. Dolayısıyla ihtiyacımız var. Bu takviyeleri de en kısa zamanda yapacağız" dedi.