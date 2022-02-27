Fransa, Rusya’yı Dünya Kupası’nda istemiyor!

Le Graet, "Polonya, 24 Mart'ta Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemiyor. Fransa, bu durumda olsaydı ne yapardı?" sorusuna, "Çok basit. Çok uzun düşünmeye gerek yok. Hiç gitmezdik. Mevcut dramatik şartlarda, bu ülkeye karşı futbol oynayabileceğimizi nasıl düşünebiliriz?" yanıtını verdi.