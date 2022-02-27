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Giriş Tarihi: 27.2.2022 17:17 Son Güncelleme: 27.2.2022 17:19

Fransa, Rusya'yı Dünya Kupası'nda istemiyor!

AA
Fransa, Rusya’yı Dünya Kupası’nda istemiyor!

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini bildirdi.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini ancak bu konuyu diğer federasyonlarla henüz görüşmediğini belirtti.

Sporun halkları birleştirmeyi ve gerilimi düşürmeyi sağladığını ifade eden Le Graet, spor ve özellikle futbol dünyasının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında tarafsız kalamayacağını kaydetti.

Le Graet, "Polonya, 24 Mart'ta Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemiyor. Fransa, bu durumda olsaydı ne yapardı?" sorusuna, "Çok basit. Çok uzun düşünmeye gerek yok. Hiç gitmezdik. Mevcut dramatik şartlarda, bu ülkeye karşı futbol oynayabileceğimizi nasıl düşünebiliriz?" yanıtını verdi.

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Fransa, Rusya'yı Dünya Kupası'nda istemiyor!
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