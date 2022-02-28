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Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:56 Son Güncelleme: 28.2.2022 14:17

Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom'la iş birliğini sonlandırdı

AA
Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom’la iş birliğini sonlandırdı

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom'la olan sponsorluk iş birliğini sonlandırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi" denildi.

Schalke 04 yöneticilerinin, ana sponsor Gazprom'un yetkilileriyle görüştükleri ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı. Bu kararın, kulübün finansal kapasitesini etkilemeyeceği, yakın gelecekte yeni bir sponsor bulunacağından da emin olunduğu ifade edildi.

Alman ekibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat'ta formasındaki Gazprom göğüs reklamını kaldırmıştı. Gazprom ile Schalke 04 arasındaki sponsorluk iş birliği, 2007 yılından bu yana sürüyordu.

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Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom'la iş birliğini sonlandırdı
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