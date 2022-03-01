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Giriş Tarihi: 1.3.2022 10:44 Son Güncelleme: 1.3.2022 10:51

Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama

DHA
Gasperini’den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Rus Aleksey Miranchuk ve Ukraynalı Ruslan Malinovsky hakkında açıklama yapan teknik direktör Gian Piero Gasperini, "İkisi de birbirine saygı duyuyor. İyi arkadaşlar" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, Atalanta'nın Ukraynalı orta saha oyuncu Ruslan Malinovskyi, perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turunda oynadıkları maça, formasının altında 'Ukrayna'da savaşa hayır' yazan bir tişörtle çıkmıştı. Malinovskyi, Olympiakos'a attığı golün ardından da ülkesine bu yazıyla destek mesajı göndermişti.

Atalanta, İtalya Serie A'da oynanan 27. hafta mücadelesinde de sahasında Sampdoria'yı 4-0 mağlup ederken, Ukraynalı Ruslan Malinovskyi ve Rus futbolcu Aleksey Miranchuk de forma giydi. Ukraynalı Malinovskyi ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Rus oyuncu Miranchuk 59. dakikada oyuna girip, 86. dakikada da takımının 4. golüne imza attı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında da Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'ye, Rus ve Ukraynalı futbolcuların aynı takımda forma giymeleriyle ilgili soru yöneltildi. Gasperini, konuyla ilgili gelen soruya, "İkisi de birbirine saygı duyuyor. İyi arkadaşlar" şeklinde yanıt verdi.

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Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama
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