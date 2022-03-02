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Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:58 Son Güncelleme: 2.3.2022 12:19

Lider Trabzonspor’da büyük kayıplar! Sakatlık kabusu devam ediyor…

İHA
Lider Trabzonspor’da büyük kayıplar! Sakatlık kabusu devam ediyor…

Spor Toto Süper Lig’de 17 puanla açık ara lider konumda ve Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran Karadeniz ekibi Trabzonspor, sakatlıklarla boğuşuyor. Gervinho ve Edgar le'nin ardından Vitor Hugo da sezonu kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlığı moralleri bozdu.

SAVUNMAYA NAZAR DEĞDİ
Trabzonspor'un savunma hattına nazar değdi. Sezon başından beri sergiledikleri performansla mükemmel bir uyum yakalan Edgar le ve Vitor Hugo ikilisi sezonu tamamlayamadı. Bordo-mavililerin deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Edgar le sezonu kapatırken, ardından ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında 2-0'lık Antalyaspor karşılaşmasında ise Vitor Hugo sakatlanarak sezonu kapattı.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta kalesinde 20 gol görerek en az gol yiyen takım olma unvanını elinde bulunduran Karadeniz ekibinde yaşanan talihsiz sakatlıklar moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı sıkıntının ön plana çıktığı savunma hattına Fenerbahçe maçı öncesi nasıl bir formasyonla çıkacağı merakla bekleniyor.

SAKATLIK KABUSU TRABZONSPOR'UN YAKASINI BIRAKMADI
Trabzonspor, yaşanan ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlamasıyla adını zirveye yazdırdı. En yakın rakibiyle arasında 17 puanlık fark bulunan Karadeniz ekibinde Gervinho, Edgar le ve Vitor Hugo sezonu kapatırken, bu oyuncuların yanı sıra bordo-mavililerde 10 oyuncu daha sezon başından beri ciddi sakatlıklar yaşadı.
Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig (27), Ziraat Türkiye Kupası (3) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere 34 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Trondsen 21, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 11, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdulkadir Ömür 7, Peres 6, İsmail Köybaşı 4 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.

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Lider Trabzonspor’da büyük kayıplar! Sakatlık kabusu devam ediyor…
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